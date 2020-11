U hlavní silnice v Karabachu leží těla i zničené zbraně

V Jerevanu se pro uprchlíky provádějí sbírky věcí. Do pomoci se zapojila i americká metalová skupina System Of A Down, jejíž členové jsou arménského původu. Skupina se nyní dala dohromady a po patnácti letech nahrála dvě nové písně Protect The Land a Genocidal Humanoidz. Podařilo se jí získat 600 000 dolarů (13,4 milionu korun) na pomoc lidem z Náhorního Karabachu, uvedl časopis Rolling Stone.