Turečtí úředníci vezli migranty přímo na hranici a řekli jim, kde přejít, zjistila BBC

Migranti v Řecku poté, co je zastavila řecká policie.

Jejich výpověď jasně ukazuje, že Turecko zašlo mnohem dál, než hrozilo. Spojenec v NATO, který bez mandátu Rady bezpečnosti OSN vede operace na území Sýrie, nejen porušil dohodu s EU, že bude bránit migrantům v cestě do sedmadvacítky, ale v cestě do EU jim dokonce aktivně pomáhá. V Turecku je aktuálně asi 3,7 milionu uprchlíků ze Sýrie a chtějí se tam dostat další kvůli ofenzivě vládních vojsk v syrském Idlibu, který je pod kontrolou vzbouřenců, jejichž část patří k radikálům ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám napojené na al-Káidu.

Fisher mluvil ještě z dalšími migranty, přičemž u jedné skupiny bylo jasné, že nejde o lidi utíkající před válkou. Člen další skupiny mu řekl: Jsem z Guineje Conakry.“ Na dotaz, kdy přešel, odpověděl: „Jsou to dvě hodiny.“ Reportér se ho ještě zeptal, proč se rozhodl přijít z Turecka do Řecka. „Chceme do Německa, nechceme zůstat tady v Řecku. Chceme i s našimi rodinami vést lepší život. Proto jsme přešli hranici.“