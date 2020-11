Terorista z Vídně si koupil munici na Slovensku

Sám útočník, který se narodil v Dolních Rakousích, má kromě rakouského i severomakedonské občanství a je albánského původu. Původně hrával fotbal, ale už několik let se pohyboval na salafistické scéně a navštěvoval i mešity oblíbené salafisty. Podle Heute nějakou dobu žil na Balkáně. Loni v dubnu byl odsouzen za členství v teroristické skupině, protože se chtěl s dalšími radikály dostat do Sýrie, aby tam bojoval v řadách Islámského státu.

Slovenský server Sme naznačuje, že i samotná zbraň mohla pocházet ze Slovenska. Zřejmě to odvozuje z mezititulku článku v Heute „Zbraně ze Slovenska“. Tam se ale o původu kalašnikova a pistole nepíše. Uvádí se jen, že na Slovensku byla koupena munice a ve Vídni mačeta.

Sme připomíná, že na Slovensku bylo možné do roku 2015 volně koupit znehodnocené automatické střelné zbraně, které se poté daly uvést zpět do provozu. Byly použity například při útoku v Paříži nebo při zmařeném útoku ve vlaku z Amsterdamu do Paříže. Československo však sovětské automaty AK-47 nepoužívalo, běžné jsou nicméně na Balkáně, kde je využívají i mafie.