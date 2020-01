Tajemná smrt tří lidí v domě nedaleko Cách, leželi v kalužích krve

Státní zástupkyně Katja Schlenkermannová-Pittsová uvedla, že v dvoupatrovém domě zemřela šedesátiletá žena, dále pětačtyřicetiletá žena a o dva roky mladší muž. „Všichni zemřeli v důsledku brutálního násilí. Do těl proniklo něco velmi ostrého,“ uvedla státní zástupkyně.

Zvláštní ovšem je, že policie nehledá žádného pachatele. „Nemáme důkaz, že by měl na smrti podíl někdo čtvrtý,“ řekla Katja Schlenkermannová-Pittsová.

Je možné, že se jedná o sebevraždu nebo rozšířenou sebevraždu, ale zatím to jsou podle státní zástupkyně jen spekulace. „Zatím netušíme, co se mohlo stát,“ dodala. Pitva by se měla uskutečnit během neděle.