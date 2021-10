Svět je na cestě ke katastrofě, tvrdí OSN. V Číně emise dál porostou

Každoroční zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) měří rozdíl mezi očekávanými emisemi a těmi, které odpovídají závazkům z pařížské dohody. Pokud by se emise skleníkových plynů dostávaly do atmosféry stejným tempem, jako je tomu teď, planeta by se do konce století oteplila o 2,7 stupně Celsia. To je sice lepší, než UNEP předpovídal ve své zprávě před rokem, ale stále je to nedostatečné.

„Pokud v příštím desetiletí nedojde k významnému snížení emisí, navždy ztratíme možnost dosáhnout (oteplení o) 1,5 stupně. Stále jsme na cestě ke klimatické katastrofě,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres na tiskové konferenci, „Je absolutně nezbytné, aby ještě před Glasgow nebo na místě všechny země ze skupiny G20 doložily, že jsou schopné hranici 1,5 stupně dodržet.“

Plán udržet růst teploty pod dvěma stupni ve srovnání s předindustriální érou, nejlépe na úrovni 1,5 stupně, vzešel z pařížské klimatické konference v roce 2015.

K omezení oteplování na 1,5 stupně Celsia by bylo potřeba snížit stávající emise do roku 2030 o celých 55 procent, vypočítává UNEP, což je i plán EU Fit for 55, který počítá se zavedením emisních povolenek na dopravu a budovy.

Pokud se v následujícím desetiletí sníží emise o 30 procent, udržel by se nárůst teploty pod hranicí dvou stupňů Celsia.

Akce je třeba hned

„Změna klimatu už není problémem budoucnosti. Problém je to právě teď,“ uvedla ředitelka UNEP Inger Andersenová a zmínila, že mnohé země nepodnikají reálné kroky „Země to omezily, ale ne dost, my nepotřebujeme další závazky, ale reálné akce. Nejsme tam, kde bychom chtěli být.“ Uvedla, že ke změnám musí dojít v této dekádě.