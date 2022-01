Středověk v Polsku trvá. Vyjmout mrtvý plod nesměli, tak čekali, až zemře i dvojče. Matka nepřežila

„Její potíže se stupňovaly. Předtím jí lékaři tvrdili, že to k těhotenství, a zvláště když čeká dvojčata, patří,“ uvedla rodina ženy.

Stav Agnieszky se ale stále zhoršoval a 23. prosince zemřelo první z dvojčat. Příbuzní uvedli, že lékaři odmítli provést zákrok, kterým by mrtvý plod z těla vyjmuli, protože by se jednalo o potrat a ten je v Polsku přísně zakázán.

Lékaři zvolili vyčkávací taktiku. Server napsal, že Agnieszka měla následujících sedm dní nosit v lůně mrtvé dítě. Druhé dvojče zemřelo 29. prosince a teprve po dalších dvou dnech, a to 31. prosince, byl proveden potrat.

„Když byla přijata do nemocnice, CRP test ukázal sedm jednotek, den před smrtí to bylo již 157,31. Informace o sepsi ale nikde v dokumentech nejsou. Její životní funkce se zhoršovaly,“ popsala rodina.

„O den později Agnieszka upadla do agónie. Většina orgánů jí přestala fungovat. Byla převezena do nemocnice v Blachownii. Tamější lékaři nám teprve vysvětlili, co se stalo,“ uvedli příbuzní. Agnieszka zemřela v úterý 25. ledna.