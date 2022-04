Strašák E.coli obchází Francii. Dvě děti zemřely po mražené pizze

Alespoň v těch větších to tak platí. A navíc vyvěšují informační letáky, kde se dočteme, kterého sortimentu se zákaz týká a kterého už ne. „Jak to, že je máte stále v regálech?” ptám se Hichama, vedoucího oddělení cukrovinek v Monoprix. „Na letáku máte, že zákaz platí pro 125 gramové i 300 gramové balení. Ale ty tady nabízíte?”

Otrava po pozření některých produktů se ve Francii vyskytla hlavně u dětí a dva případy u obyvatel starších 90 let. Čtyřicet osm dětí a mladistvých je ve věku od 7 do 17 let, přitom převažují ti do 7 let.