Stoupenkyni Islámského státu po návratu do Německa ihned zatkla policie

Státní zastupitelství uvedlo, že obviněná žena koncem roku 2014 odcestovala do Sýrie, aby žila na území, které tehdy ovládal Islámský stát. Tam se posléze začátkem následujícího roku provdala za bojovníka IS, s nímž pak přešla do Iráku. Po návratu do Sýrie oba začátkem letošního roku zadržely kurdské bezpečnostní síly.