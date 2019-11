Státy EU europoslanci se shodli na rozpočtu EU pro příští rok

Členské státy, které většinou usilují o nižší rozpočet než Evropská komise a Evropský parlament, se v září shodly na částkách 166,8 miliardy eur v závazcích a 153,1 miliardy eur v platbách. Parlament se v říjnu sjednotil na požadavku 171, respektive 159,1 miliardy eur. Pondělí bylo posledním dnem, kdy se dala uzavřít dohoda. Pokud by se ji nepodařilo nalézt, komise by předložila nový návrh.

I s ohledem na očekávaná dlouhá vyjednávání o penězích na období 2021 až 2027 může mít dnešní dohoda velký význam. Pokud by totiž členské státy nedospěly ke shodě na víceletém rozpočtu do konce příštího roku, byl by pro určování objemu unijní pokladny na příštích sedm let rozhodující právě dnes dohodnutý rozpočet pro rok 2020. Státy i EP mají nyní dva týdny na to, aby vyjednaný kompromis formálně schválily.