Srbsko a Kosovo obnovily jednání o normalizaci vztahů

Dialog mezi Bělehradem a Prištinou je zamrzlý od listopadu 2018. Obě země navazují kontakt 20 let poté, co Bělehrad vyslal do Kosova, které tehdy bylo součástí zbytkové Jugoslávie, své vojáky, aby potlačili separatistické povstání kosovských Albánců. Kosovo v roce 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku, necelých deset let poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku náletů NATO.