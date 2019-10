Srb dostal v Bosně 20 let za upálení 57 lidí během války

Bosenský soud poslal ve středu na 20 let za mříže bosenského Srba Radomira Šušnjara za účast na operaci, při níž bylo během války v Bosně (1992 až 1995) upáleno 57 lidí včetně dvou dětí. Informovala o tom agentura AP. Soudní proces se odehrál poté, co Šušnjara loni vydala do Bosny Francie, kde muž dlouhodobě žil.