Spor o transgender. Britský soud zrušil omezení podávání blokátorů puberty dětem

Britský odvolací soud v pátek zrušil rozhodnutí tribunálu nižší instance a rozhodl o tom, že lékaři mohou předepisovat léky blokující pubertu dětem mladším 16 let, a to i bez souhlasu rodičů. Děti mladší 16 let jsou podle soudu dostatečně vyzrálí na to, aby poskytli informovaný souhlas s předepsanými léky.