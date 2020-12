Spolumajitel Penty Haščák strávil noc v policejní cele

Web aktuality.sk předpokládá, že vyšetřovatel ve středu navrhne pro Haščáka vazební stíhání. „Pan Haščák využije všechny dostupné právní prostředky, aby se v této věci bránil, a kategoricky vylučujeme, že by tam docházelo k jakémukoli protiprávnímu jednání,“ řekl deníku Nový čas mluvčí Penty Martin Danko. Mluvčí označil zásah v sídle Penty za „neopodstatněný a nepřiměřený“.

„Formálně to mělo proběhnout tak, že Arpáš s manželkou Danou založili v září 2006 společnost Identita. Ta vzápětí uzavřela smlouvu s firmou Barkont pod kontrolou Haščáka,“ uvedl web. Arpáš měl od října 2006 do března 2008 dodávat firmě Barkont fiktivní analýzy a poradenské služby a v patnácti splátkách za to zinkasoval 194 tisíc eur (pět milionů korun). Arpáš v minulosti tvrdil, že informace a analýzy odevzdával poslednímu šéfovi komunistické tajné policie StB Alojzi Lorencovi, který spolupracoval s Pentou.