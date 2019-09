Speleologové se v polské jeskyni neutopili, zemřeli podchlazením

Ta nyní vyšetřuje jednak možná pochybení během záchranné operace, která skončila minulý týden vynesením mrtvých těl na povrch, jednak možné zanedbání při výpravě vratislavských speleologů do hlubin. "Budeme také zjišťovat, odkud měli speleologové výbušniny," uvedl prokurátor Jan Ziemka.

Do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku původně vešla šestice jeskyňářů z Vratislavi. Dva z nich v podzemí uvízli poté, co stoupla hladina vody. Do pátrání se zapojily desítky lidí.