Španělé smí po sedmi týdnech izolace ven, ale podle rozvrhu

Děti do 14 let mohou nyní s jedním z rodičů na procházku mezi 12:00 a 19:00, nezletilí od 14 let a dospělí do 70 let od šesti do deseti ráno a večer od osmi do jedenácti a starší 70 let a lidé závislí na doprovodu mají vycházky od 10 do 12 hodin a od 19 do 20 hodin. Děti mohou na procházku jen na hodinu denně.