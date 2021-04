Španěl zavraždil svou matku, tělo rozřezal a se svým psem ho postupně pojídal

Výjev, který se policistům na místě činu naskytl, by si nezadal se scénou z hororu. Části těla zavražděné ženy se v různém stádiu rozkladu povalovaly po domácnosti. Některé jen tak zabalené v plastových pytlích, jiné byly tepelně upravené, další zase zčásti snědené. Kosti měl mladý muž ukrýt do šuplíků.

Podle informací španělských médií se ale muž, kterému bylo v době vraždy šestadvacet let, násilí na matce dopouštěl opakovaně a měl soudem zakázáno přibližovat se k ní. Nyní mu hrozí patnáct let vězení, případně pobyt v psychiatrické léčebně. Do vynesení rozsudku každopádně zůstane za mřížemi, odkud napsal doznání a omluvu.

„Nemohu přestat myslet na to, co se stalo. Jsem dlouhodobě psychicky nemocný a úlevu jsem hledal v drogách. Slýchávám hlasy a mám halucinace. To vedlo k nejhorším věcem, jaké se mi v životě staly,“ cituje s prohlášení Alberta Sáncheze Gómeze deník The Sun.