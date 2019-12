Sovětská armáda se neměla stahovat, pustil se Žirinovskij do ČR kvůli vlasovcům

„Záměrem Čechů je strhnout památníky ruských hrdinů Velké vlastenecké války a postavit pomníky takovým zrádcům, jako je Vlasov. Nechutné,“ pravil Žirinovskij, který já znám svými kontroverzními výroky a přišel například s ideou rozdělit Ukrajinu mezi Rusko a Polsko.

Hned se pustil do bývalého vedení SSSR, že po sametové revoluci umožnilo stažení sovětských vojsk. „Chybou naší země byl odchod vojsk z východní Evropy. Kdyby tam byla ruská armáda, báli by se dokonce hovořit o takových zrádcích, jako byl Vlasov.“

Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно. Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 29. listopadu 2019

„Češi si vzali příklad od Poláků a Ukrajinců - kteří se snaží mstít Rusku tak, že se vysmívají památníkům Velké vlastenecké války. Po vítězství bylo potřeba potrestat východoevropské země, které bojovaly na straně Hitlera, vzít jim průmysl. A my jsme se snažili si z nich udělat přátele. Na nic,” dodal, aniž by rozlišoval, že některé země bojovaly na straně Hitlera a jiné byly jeho obětí.

Žirinovskij reagoval na vystoupení Novotného v ruské televizi, kde starosta pražský Řeporyjí vysvětloval svůj záměr postavit pomník Vlasovovi a hádal se s moderátory, ušklíbal se a ťukal si na čelo a mimo jiné vzkázal jednomu z vystupujících: „Řekněte tomu zfetovanému pánovi nebo opilému, že se během norimberského procesu o vlasovcích nemluvilo.“ Rozhovor s ním skončil poté, co ho moderátor označil za hlupáka a darebáka.

Žirinovskij však zašel ještě dál, když řekl, že Stalin byl příliš měkký: „Chyba Stalina. V roce 1945 se měla poslat skutečná okupační armáda, poslat po sto tisících lidech do Polska, Maďarska, do Čech, na Slovensko, do Rumunska a Bulharska. A do Německa milionovou armádu. A všem zavřít hubu, aby dodnes mlčeli a mlčeli dalších sto let.“

Stěžoval si: „A co jsme udělali my, řekli jim - budujte socialismus. A oni nechtějí, nejsou to komunisté, jsou to soukromníci, vnutili jsme jim cizí režim. Museli by trpět naši armádu a na Vlasova by si nikdy ani nevzpomněli. Všichni to byli agresoři a táhli na východ. Měli jsme je potrestat všechny.“