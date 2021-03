Soud v Británii odebral ženě děti, přecpávala je

Lékaři a zaměstnanci sociální péče sledovali rodinu posledních deset let a marně se snažili ženu dovést ke zdravému životnímu stylu.

Bezplatné členství ve fitness studiích, speciálních programech pro výživu a sledování hmotnosti, nutriční poradenství zdarma, to vše rodina nikdy nevyužila. Žena pomoc odmítala, na hodinách cvičení se objevila jen sporadicky a děti soustavně přecpávala zmrzlinou a chipsy. Soudkyně rozhodla, že žena dává dětem špatný příklad a potomky „zanedbává“.

Děti - 17letý chlapec a 13letá dívka - skončily v pěstounské rodině. Pokud by zůstaly u matky, „zdravotní potřeby by byly i nadále zanedbávány a nadále by přibíraly na váze,“ uvedla soudkyně. Je podle jejích slov důležité, aby se „pozorní a inteligentní“ sourozenci naučili novým, a především zdravým životním návykům. Připomněla, že obě děti jsou kvůli svému vzhledu šikanovaní a nemají absolutně žádné sebevědomí.