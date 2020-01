Soud s údajnými vrahy Kuciaka: Kočner odmítl vypovídat, důkazy z Threemy soud uznal

Kočner a Szabó využili práva nevypovídat. U soudu se tak četl přepis jeho výslechu z přípravného řízení, kde účast na vraždě popřel. Podle Szabóa měli Kuciaka jen zmlátit, nikoli zavraždit. Během výslechu uvedl, že když přijeli do Veľké Mače, měl Marček najít Kuciaka a Kušnírovou v domě už zavražděné.

Szabó u výslechu prohlásil, že takový ohavný čin by za peníze nikdy neudělal. Zmínil se také o tom, že pokud by dostal za takový čin 50 tisíc eur, tak by už na Slovensku nebyl.