Smrt 39 Vietnamců v britském kamionu: Policie zatýkala pašeráky

Případ smrti 39 Vietnamců vyvolal loni na podzim velkou pozornost. Upozornil mimo jiné na okolnosti, za jakých pašeráci převážejí migranty z Afriky a Asie do Británie.

Těla 39 lidí byla nalezena 23. října v chladírenském kontejneru na kamionu zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen. Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru.