Slovenští poslanci schválili 13. důchod a odmítli Istanbulskou úmluvu

Třináctý důchod by měl být vyplacen už letos koncem roku. Vládní koalice by chtěla ještě před volbami hlasovat také o zvýšení přídavku na dítě, který by se měl zvýšit od roku 2021 ze současných 25 na 50 eur (z 629 na 1259 korun).

Prezidentka Zuzana Čaputová může příslušné zákony vetovat. Podle ústavy na to má 15 dnů od jejich doručení do prezidentské kanceláře. Pokud by tak učinila až po volbách, sněmovna by podle ústavních právníků nemohla o případném prolomení veta hlavy státu hlasovat.