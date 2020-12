Slovenští policisté nutili romské děti, aby se navzájem fackovaly. Soud je osvobodil

Právní zástupkyně poškozených Vanda Durbáková označila osvobozující verdikt za zklamání. „Do jisté míry to vnímáme jako selhání spravedlnosti. Veřejnost měla možnost vidět prostřednictvím videozáznamu, co se odehrávalo. Je smutné, že tyto důkazy soudům nestačily k odsouzení obžalovaných,“ uvedla.

V březnu 2009 měla skupina romských děti na košické ulici okrást starší ženu. Policisté je za to předvedli na policejní stanici. Na děti, tehdy ve věku 10 až 16 let, pouštěli psy bez náhubků a nutili je, aby se vzájemně fackovaly. Vzápětí se museli svléct do naha a policisté jim měřili čas.