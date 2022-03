Slovenský premiér líčil, proč nechce platit za plyn v rublech. TASS to překroutil

Ruská státní zpravodajská agentura TASS ve čtvrtek napsala, že Slovensko nevyloučilo platbu za ruský zemní plyn v rublech. Odvolává se přitom na slova premiéra Eduarda Hegera (OLaNO), který ale jen vysvětloval, jak komplikovaná transakce by to byla a jaká rizika by to přineslo.