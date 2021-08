Slovenský policejní prezident rezignoval

Ve funkci chce Kovařík skončit k 15. září. „Celou svoji profesionální kariéru, ale především poslední rok, jsem bojoval za to, abych zvedal důvěryhodnost policejního sboru. Nedovedu si představit dál svou činnost policejního prezidenta, který je trestně stíhaný. Bez ohledu na to, jaký mám názor na to trestní stíhání, musím respektovat současný stav,“ uvedl Kovařík na úterní tiskové konferenci.