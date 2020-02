Slovenské volby: Matovič se dotahuje na Ficův Směr, ten ale útočí na Kisku

„Mezi lidmi cítím takové pozdvižení. Lidé si řekli, že už to stačilo. Chtějí přispět ke změně. Pevně věřím, že k volbám přijde i hodně nevoličů,“ řekl v pondělí Matovič Novinkám a Českému rozhlasu.

Přiznal, že ho stoupající preference OLaNO překvapily. „Vůbec jsme nečekali, že bychom měli být lídry opozice,“ uvedl. Na otázku, co se podle něj asi děje v centrále Směru, když vidí stoupající preference OLaNO, Matovič řekl: „Děje se tam to, co doposud, jen nevypijí za večer pět lahví koňaku, ale dvacet.