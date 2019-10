Slováci vyšli opět do ulic kvůli korupční aféře Gorila

„Naše Slovensko nám ukradli, z našeho Slovenska udělali mafiánský stát, kde mafiáni a gauneři kontrolují soudce, policii, prokuraturu. Jsem přesvědčen, že to zlo porazíme. Porazíme zlo, které představuje (vládní) strana Směr. Porazíme zlo oligarchů," řekl v projevu v Bratislavě bývalý prezident Andrej Kiska, který je nyní předsedou nové strany Za lidi.

Na shromáždění byly na velkoplošné obrazovce přehrávány uniklé nahrávky. Ty se našly loni při domovní prohlídce bytu Mariana Kočnera v souvislosti s jeho obviněním v případě vraždy novináře Jána Kuciaka. Nahrávky, které pořídila Slovenská informační služba (SIS) v konspiračním bytě, pocházejí z let, kdy Slovenskem otřásala aféra Gorila.

„Dost bylo Fica, Fico do basy," skandoval dav, který zaplnil prostranství u sídla parlamentu. Organizátoři požadují, aby z veřejného života odešli i bývalý generální prokurátor Dobroslav Trnka, bývalá státní tajemnice na ministerstvu spravedlnosti Monika Jankovská, která je v podezření, že brala peníze od Mariana Kočnera, a zvláštního prokurátora Dušana Kováčika.

Protesty reagovaly na zveřejnění nahrávky rozhovoru mezi Marianem Kočnerem obviněným z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka a bývalým generálním prokurátorem Dobroslavem Trnkou. Server aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, upozornil, že nahrávka potvrzuje, že mafián diktoval a vyhrožoval nejvyššímu představiteli prokuratury. „Nahrávka je plná vulgarismů, Kočner v ní potvrzuje dominanci. Trnka je v pozici klauna, kterému jeho pán neodpornějším způsobem nadává a on si to musí nechat líbit, protože to je jeho postavení v tomto vztahu,“ konstatoval web.