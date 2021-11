Skotská škola vyzvala žáky, aby v rámci rovnosti přišli v sukních

„Pokud chce chlapec nosit do školy sukni, mělo by mu to být umožněno. Proč ale tlačit na někoho, aby nosil sukni, jinak, že bude považován za netolerantního?“ podivovala se matka jednoho z žáků na Twitteru. Další rozzlobilo, že jsou k podobným gestům zneužívány děti. „Mému synovi je pět let a tohle teď přišlo ze školy...nechte děti býti dětmi,“ napsala.