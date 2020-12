Šílený jezdec z Trevíru jde do vazby

Policie uvedla, že výslechy budou pokračovat i v dalších dnech, nelze proto zatím sdělit informace o dosavadním obsahu, protože by to mohlo ovlivnit další vyšetřování. Vyšetřovatelé opět zdůraznili, že ani v průběhu výslechů obviněného, ani z dosavadních výsledků vyšetřování se nezjistilo nic, co by nasvědčovalo politickému či náboženskému motivu.