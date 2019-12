Sexuální násilník, který dostal 30 let a u soudu ve Francii se otrávil, se zotavuje

Kauza, která se týká činu z roku 2002, je ve Francii velmi sledovaná. Willy Bardon byl odsouzen k odnětí svobody na 30 let za to, že podle obžaloby unesl, znásilnil a zabil Élodii Kulikovou. Pětačtyřicetiletý muž, který vinu popíral, po vyslechnutí rozsudku spolkl pilulku s pesticidem a na dva dny upadl do bezvědomí, z něhož procitl až v pondělí.