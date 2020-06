Šéf slovenského parlamentu kvůli opisování neodstoupí, nebude ale používat titul magistr

Titul nebude používat, aby nedával záminku na kritizování současné vládní koalice. Kollár tvrdí, že celý případ je pouze důkazem, že se neúspěšní politici snaží o štvavou kampaň.

„Někteří se nedokážou smířit s výsledky parlamentních voleb a s tím, kdo tvoří tuto vládní koalici. Svou frustraci a neúspěšnost ventilují v takovýchto štvavých kauzách,“ řekl Kollár.

„Opisoval jsem, ale ne moc”

Čtyřiapadesátiletý Kollár získal titul před pěti lety v soukromé Středoevropské vysoké škole ve Skalici. Předseda parlamentu však trvá na tom, že podle tzv. antiplagiátorského systému opsal „jen“ 24,4 procenta obsahu své práce a údajně do 30 procent je to v pořádku. Připustil, že si tvorbu práce trochu „ulehčil“, ale údajně to dělají všichni studenti.

Kollár přitom coby opoziční politik sám kritizoval svého předchůdce Andreje Danka za plagiátorství.

Mimoparlamentní strana Spolu tvrdí, že více než polovina textu jeho diplomové práce byla zkopírovaná slovo od slova.

Ministr zemědělství Ján Mičovský (hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OLaNO) řekl, že Kollár by měl odstoupit z funkce předsedy parlamentu. „Není to možné přejít mlčením. Pokud se to potvrdí, neměl by být předsedou parlamentu,“ nechal se slyšet Mičovský.

K odstoupení vyzvali Kollára rovněž studenti a absolventi vysokých škol. Sepsali petici, v níž uvádějí, že nesouhlasí, aby post předsedy parlamentu zastával člověk, který získal titul pomocí plagiátu.

Premiér Igor Matovič (OLaNO) se nechal slyšet, že nebude vyzývat Kollára k odstoupení. „Šéf parlamentu je dostatečně svéprávný, aby vyvodil odpovědnost v celé situaci,“ uvedl Matovič, který zdůraznil, že jeho prioritou je fungování současné vlády.

„Chci splnit to, co jsem slíbil lidem, očistit Slovensko od mafie. Vzhledem k této odpovědnosti neudělám nic, co by ohrozilo stabilitu této koalice. Pokud si mám dát na misku vah jednu diplomovou práci a stabilitu vládní koalice, určitě je mojí prioritou udržet vládní koalici,“ dodal. Matovič v této souvislosti vyzval k reformě vysokého školství a ke zrušení uměle vytvořených vysokých škol, které celý systém deformují.