Šéf slovenského parlamentu Kollár měl vážnou nehodu

Jako první o nehodě informoval předseda slovenské vlády Igor Matovič. „Předseda parlamentu, člen jeho ochranky a řidič byli zraněni. Držíme všem třem palce, aby měli co nejmenší dopady na jejich zdraví,“ uvedl slovenský premiér. Matovič zdůraznil, že ze strany Kollárova řidiče nedošlo k porušení dopravních předpisů.

Podle informací slovenských médií měl na bratislavské Ulici Svornosti narazit do vozu předsedy parlamentu osobní automobil, jehož řidič měl jet na červenou. Web pluska.sk informoval, že na místo nehody okamžitě dorazili rodinní příslušníci předsedy parlamentu.

Mluvčí záchranářů Alena Krčová potvrdila, že při nehodě utrpěli zranění čtyři lidé. „Jede z účastníků nehody utrpěl polytrauma. Při převozu do nemocnice byl při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Další dva utrpěli zranění na hlavě a hrudníku a byli rovněž převezeni do nemocnice. Čtvrtý účastník nehody odmítl transport do nemocnice,“ dodala Krčová.