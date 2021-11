Sedmdesát migrantů proniklo přes hranice, Poláci je vrátili zpět do Běloruska

Migranti pak přes ostnatý drát položili kmeny a takto se pokusili hranici překonat. Sedmdesáti se to povedlo, dostali se na území Polska, pohraničníci je ale dopadli a sdělili jim, že polské území musí opustit a doprovodili je zpět na hranici.

Służby białoruskie wciąż kierują na naszą granicę agresywne grupy cudzoziemców. W czasie ataków na linię graniczną białoruscy funkcjonariusze wspierają próby nielegalnego dostania się do RP. Grupy podejmujące takie próby oraz białoruscy funkcjonariusze są coraz agresywniejsi. https://t.co/EeytqLGEIK

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko přitom v pondělí popřel, že by běloruští pohraničníci pomáhali migrantům v přechodu hranic.

„Naše politika vůči této migrační krizi zůstává stejná. Záměrně nikoho nepřevádíme přes hranice a dělat to nebudeme. Lidé tam jsou sami. A proč tam jdou, bylo řečeno tisíckrát,“ uvedl Lukašenko.

Zdůraznil, že Bělorusko nechce konfrontaci. „Nechceme žádné zostření, ale budeme tyto chudáky chránit, jak to jen jde.“

Dodal, že chtějí pracovat a rozvíjet se, přičemž v Iráku není žádná práce. Poděkoval Bělorusku za to, že mají vše nutné k životu Je mu jedno, jestli se dostane do Francie nebo Německa. „Domů se nevrátím, tam je to nebezpečné a bez perspektivy.“