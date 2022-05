Schůzka Putina a Zelenského už byla na spadnutí

Johnson podle nejmenovaných zdrojů ukrajinského deníku z okolí prezidenta Zelenského do Kyjeva přivezl dvě prostá poselství: Putin je válečný zločinec, a tak je nutné jej porazit, a ne se s ním domlouvat. A jestli je Ukrajina ochotna s ním podepsat nějakou dohodu o zárukách, pak Britové nikoliv.

Tři dny po Johnsonově odjezdu z Kyjeva se objevil Putin na veřejnosti a prohlásil, že jednání s Ukrajinou uvázla ve slepé uličce. Za další tři dny do Kyjeva znovu přicestoval ruský miliardář a prostředník v jednáních Roman Abramovič a Zelenskyj prohlásil, že dohody s Ruskem o bezpečnosti by mohly být dvě: jedna by se měla týkat koexistence Ukrajiny s Ruskem a další výlučně bezpečnostních záruk, protože ne všichni jsou ochotni usednout za jeden stůl s Ruskem.