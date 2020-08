Ruští lékaři nedoporučili převoz Navalného do Berlína

Pro Navalného letí speciál, který ho má převézt na léčení do Berlína

Německý letoun neziskové společnosti Cinema for Peace Foundation, který ho má přepravit do berlínské nemocnice Charité, je podle agentury Reuters už v ruském vzdušném prostoru a brzy by měl v Omsku přistát.