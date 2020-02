Rusové utíkají z „karanténních klecí”

Po dvou dnech v izolaci zatoužila Alla Iljinová po svobodě. Tato 32letá žena v domácnosti byla v karanténě v petrohradské Botkinově klinice od doby, co šla na prohlídku s bolestí v krku poté, co se vrátila z dovolené v čínském letovisku Chaj-nan. Třikrát ji negativně testovali na koronavirus, a tak se rozhodla vzít věci do vlastních rukou, napsal server The Moscow Times.