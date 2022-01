Rusko vyslalo do Kazachstánu výsadkáře

Rusko do Kazachstánu vyslalo výsadkáře. Vojáci jsou součástí mírových sil, které do země vysílá Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Tuto instituci požádal prezident Kazachstánu o pomoc s potlačením nepokojů, jež zemi zachvátily. Vojenskou alianci ODKB tvoří kromě Ruska další postsovětské státy, a to Bělorusko, Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán.