Rusko uvalilo reciproční sankce na představitele EU

Moskva současně odsoudila „pokryteckou" a „destruktivní" politiku Západu vůči Rusku a jeho spojencům a vybídla Brusel, aby vyslyšel výzvy „Evropanů se zdravým rozumem", kteří prý žádají konec sankční politiky, rozvracející mezinárodní právo a vedoucí do slepé uličky. To by prý bylo předpokladem k obnově stability a bezpečí v euroatlantickém prostoru a normalizaci ovzduší v mezinárodních vztazích, dodalo ministerstvo.