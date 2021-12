Rusko provedlo třetí zkušební start těžké rakety Angara-A5

Rusko provedlo v pondělí další test nové těžké rakety Angara-A5. Jde o třetí zkušení let nosiče schopného dopravit do vesmíru více než 20 tun nákladu, který byl podle agentury Interfax několikrát odložen. První test se uskutečnil v prosinci 2014 a přestože byl úspěšný, plnému nasazení nové rakety do provozu zabránila řada problémů. Druhý zkušební start byl loni v prosinci.