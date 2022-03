Rusko pohrozilo přerušením dodávek plynu

Novak to řekl jen několik hodin poté, co německý Olaf Scholz uvedl, že Německo vyjme ze sankcí dodávky ropy a plynu, protože se bez nich neobejde

„Evropa nyní spotřebuje asi 500 miliard krychlových metrů plynu za rok, přičemž 40 procent spotřeby zajišťuje Rusko. Rusko bylo navzdory všemu po mnoho desetiletí vždy spolehlivým partnerem. A dnes Gazprom plní nasmlouvované dodávky plynu do Evropy,“ zdůraznil Novak. Dodal, že dodávka přes Ukrajinu byla zvýšena na 109 milionů krychlových metrů za sekundu, což znamená, že tudy proudí do Evropy asi 40 miliard metrů krychlových plynu do Evropy.

„Odmítnutí ruské ropy by mohlo vést ke katastrofálním dopadům na světové trhy. Růst cen bude nepředstavitelný na než 300 dolarů za barel, ne-li více. Dodávky ruské ropy na evropský trh není možné rychle nahradit, bude to trvat déle než jeden rok a současně to bude pro evropské spotřebitele dražší. V tomto scénáři se stanou hlavními oběťmi,“ hrozil Novak, aniž by uvedl, odkud čísla čerpá.