Rusko chystalo jinou válku. Chybějí mu pěšáci

Podle Kofmana a Leeho byla příčinou problému absence pěchoty. Obrněné kolony se pohybovaly bez krytí pěšáků, kteří by mohli v případě potřeby sesednout a chránit obrněnce.

V takovém případě by Ukrajinci sice mohli zaútočit na první tank, ale těžko by zlikvidovali celou kolonu, protože by po nich pěchota okamžitě začala pálit.