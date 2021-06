Ruská policie prohledala byt zadrženého opozičního aktivisty Pivovarova

Pivovarov byl tajnou službou FSB zadržen už v pondělí těsně před odletem z Petrohradu do Varšavy. Letadlo se dokonce kvůli němu muselo vracet ze vzletové dráhy.

Policisté opozičního aktivistu poté převezli do jeho petrohradského bytu, který kompletně prohledali. Až poté došlo k jeho výslechu a následnému přesunu do Krasnodaru, kde by měl ve středu stanout Pivovarov před soudem.