Na nelegální sexuální party v Bruselu byl i český politik, píše RTL

Někteří politici v Maďarsku večírek označili za připravenou past s cílem dopadnout Szájera. To však odmítl organizátor David Manzheley.

„Spekuluje se, že vliv na to, co se stalo minulý pátek, mohla mít nějaká zpravodajská služba. Ale to není v souladu s realitou. Nemám žádné vazby na zpravodajskou službou,” řekl organizátor.