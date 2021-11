Rozvolněná Británie má plán B

O plánu B informoval server Politico, když ministerstvo financí varovalo premiéra Borise Johnsona, že by jeho zavedení na pět měsíců stálo britskou ekonomiku 11 až 18 miliard liber.

Vláda včetně premiéra je podle serveru pod tlakem zdravotnických expertů, kteří požadují, aby se zakročilo kvůli růstu počtu nakažených. V Británii přibylo do nedělního rána za 24 hodin 30 305 nakažených, zemřelo dalších 62 lidí, u nichž se nákaza potvrdila před méně než čtyři týdny. Počet obětí tak stoupl na 141 805.

Podle Politika by plán B znamenal povinné nošení roušek, uplatnění covidových certifikátů a zavedení práce z domova a mohl by platit po celou zimu až do konce března 2022. Ministerstvo financí se zejména obává dopadu práce z domu, která přitom nepřispěla tak zásadně omezení šíření covidu.