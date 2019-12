Rozhodnuto. Panelák v Prešově jde k zemi

Práce na likvidaci budovy pokračovaly během úterý podstatně rychleji než v předchozí den. Před 15:00 už byla zhruba polovina domu zbouraná. Demolice z jedné části dokonce pokročila shora až do výšky druhého patra.

O zbourání celého paneláku rozhodl krizový štáb. Obyvatelé zničeného domu s tím už předem souhlasili. Česká firma, která má likvidaci stavby na starosti, by chtěla práce ukončit během středy.

Speciální stroj české firmy Cannoneer začal v pondělí rozebírat nejvyšší podlaží, které byly poškozeny nejvíc. „Došlo k přetížení stropů od padajícího materiálu. Některé části spadly až dolů. Stav je kritický i na dolních podlažích. V této chvíli to vypadá tak, že dolů půjde celý dům,“ připustil už v pondělí večer statik Jozef Polák. Jeho slova se potvrdila v úterý odpoledne, když postupně mizela i část nižších podlaží domu.

Obyvatelé okolních domů byli z bezpečnostních důvodů evakuováni už druhý den za sebou. Do svých domovů se mohou vrátit pokaždé až v podvečer po ukončení prací. Především starší lidé to snášejí velmi těžko. „Po výbuchu jsme byli evakuováni. Pak jsme přespali dvě noci doma a zase musíme každý den opouštět svůj byt. Je to pro nás velmi těžké,“ řekla televizi Joj jedna z obyvatelek sousedního domu.