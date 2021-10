Rovná se to zázraku. Němci velebí Čechy za pomoc při záchraně osmileté Julie

Do pátrání se zapojilo přes 1400 lidí především z řad policie, horských záchranných služeb a hasičských sborů. Záchranáře, včetně mnoha dobrovolníků, tlačil čas. Všichni se báli, aby našli dítě naživu.

Osmiletá dívka musela strávit dvě noci sama v nejhlubším lese v letním oblečení. To, že byla s ohledem na teploty nalezena živá, hraničí se zázrakem, řekl ve středu Weindl. Podobně hovoří i Florian Beck, mluvčí policie Horní Falc.

Dítě muselo prožít nejen velký fyzický, ale i psychický stres. Byla mrazivá zima a absolutní tma. Nebyl totiž úplněk, který by mohl přinést alespoň trochu světla.

Hlad, žízeň, děsivé šustění a praskání dřeva, strach a zoufalství, protože nevíte, zda vás někdy najdou. „Při pomyšlení na to, že tam člověk stráví dvě noci a mnoho hodin během dne úplně sám, to by špatně zvládl dospělý, natož dítě,“ dodal Weindl.