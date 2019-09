Řidič dostal doživotí za vraždu stopařky, jejíž mrtvé tělo vezl přes půl Evropy

„Za to, co jste udělal, nemusíte osobně zaplatit životem, i když jste to opakovaně nabízel během procesu. Musíte ale za ten čin zaplatit, a to je trest, který jste dostal,“ uvedl soudce Bernhard Heim.

Sophia L. 14. července 2018 opustila svůj byt v Lipsku a chtěla se vydat do Amberku na oslavu narozenin svého otce. U čerpací stanice Aral ji nabral do svého vozu řidič marockého původu Boujemaa L. O chvíli později dívka napsala svou poslední esemesku kamarádce, že si stopla náklaďák, který jede do Amberku, a že ji veze marocký řidič.

Muž jí podle spisu začal dělat návrhy, a když ho dívka odmítla, mělo ho to tak „silně urazit“, že začal být agresivní. Mladá žena ho pak možná rozzuřila ještě víc, když se bránila a dala mu facku. Muž se poté podle soudce přestal ovládat. Několikrát ženu udeřil do hlavy montážním klíčem a těžce ji zranil. Sophia v tu chvíli ale nebyla ještě mrtvá. Řidič kamionu po útoku zastavil na odpočívadle, kde setrval deset až dvacet minut a přemýšlel co dál.

Vraždu dokonal, tělo pohodil

Možnost, že by jí poskytl pomoc nebo ji odvezl do nemocnice, zavrhl. Vrátil se do vozu a mladou ženu podle obžaloby zavraždil. „Když viděl, že Sophia L. lehce zvedla hlavu a natáhla ruku, znovu vzal montážní klíč a uštědřil jí jednu nebo více silných ran,“ popsala obžaloba. Přesný popis toho, co se stalo, podal na počátku procesu soudu také sám řidič kamionu.