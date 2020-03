Řekové hranici EU neubrání, varuje Frontex

Podle listu Daily Sabah byl zastřelen syrský uprchlík z Aleppa Ahmad abú Amad. List uvedl, že ho střela řeckých pohraničníků zasáhla do krku a on podlehl svým zraněním v pondělí brzy ráno. Tělo oběti bylo přepraveno do Turecka. List zveřejnil video. Řekové ale informaci popřeli a tvrdí, že video není pravé.