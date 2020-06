Ředitelku i děti ve škole ve Vrútkách chránil fyzikář, zaplatil za to životem

„Záchranáři bojovali o jeho život, ale neúspěšně. Po neúspěšné resuscitaci lékař konstatoval smrt,“ uvedla mluvčí záchranářů Alena Krčová. Budz byl učitelem matematiky a fyziky na gymnáziu, které je součástí spojené školy, kde se útok odehrál. „Byl to moc dobrý učitel a moc nám bude chybět,“ dodala Ester.

Bývalý žák ve slovenské škole bodal i do dětí. Policie ho zastřelila

Bývalý žák ve slovenské škole bodal i do dětí. Policie ho zastřelila Evropa

Slovenský předseda parlamentu Boris Kollár, který okamžitě přijel na místo činu, naznačil, že útočník mohl být v době útoku pod vlivem drog. „Viděl jsem záběry z bezpečnostních kamer, jak útočil nožem na policisty, a měl jsem pocit, že je to zcela vyšinutý člověk, který šel úplně nadoraz. Mohl být pod vlivem drog. To by normální zdravý člověk neudělal. Ti policisté neměli jinou možnost než použít střelné zbraně. Nejdříve ho upozorňovali, stříleli mu pod nohy, ale pak byl jeho útok vedený s takovou agresí, že policisté namířili zbraň výš,“ řekl Kollár televizi TA3.