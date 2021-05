Razie proti gangům prodávajícím drogy. Britská policie zatkla 1100 lidí

Policisté také prohledali 900 domů. BBC uvádí, že zatímco v Británii před dvěma lety fungovalo asi 2000 gangů zabývajících se dodávkami drog z měst do městeček a venkovských oblastí, nyní jich je okolo šesti stovek.

Dodal, že o tom, že nějaké dítě se zapletlo do této zločinné sítě, může svědčit to, že se u něj objeví peníze a ono nechce vysvětlit, jak je získalo. Dospělí by také měli zpozornět, pokud děti získají nové drahé telefony či oblečení nebo pokud se u nich najdou lístky na vlak, případně účtenky za taxi.