Rakušan: Česko by mohlo vyslat policisty na slovensko-ukrajinskou hranici

„Ochrana vnější hranice schengenského prostoru je pro nás společnou prioritou. Pokud by o tom byl ze slovenské strany zájem, tak Česká republika, potažmo česká policie, je určitě připravena,“ řekl Rakušan na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Romanem Mikulcem (OLaNO).

Česká republika nebere současnou situaci na lehkou váhu. „Nechceme ale veřejnost žádným zásadním způsobem strašit. Pokud by nedej bože nějaká eskalace přišla, tak tu situaci musíme od první sekundy řešit společně,“ zdůraznil Rakušan.

Mikulec odmítl tyto plány konkretizovat. „Těch plánů a scénářů je vícero. Důležité je, že my se na ty situace připravujeme, a to nejen v rámci Slovenské republiky a jednotlivých bezpečnostních složek, kam počítám i ozbrojené síly a všechny složky ministerstva vnitra, ale také na mezinárodní úrovni. Máme příklady z jiných zemí, kde došlo ke zvýšení tlaku na hranici,“ upozornil Mikulec, který poděkoval České republice za podporu.

Slovenský ministr vnitra poděkoval svému českému kolegovi, že jeho první zahraniční cesta vedla na Slovensko. Rakušan to označil za zcela přirozené.

„S mnoha jinými zahraničními partnery musíme nějakým způsobem budovat naše mezinárodní vztahy. Se Slovenskem je to věc přirozená,“ dodal český ministr vnitra.

„Lidé mají právo na názor, to je demokracie. Jenom ty symboly, šibenice a podobně, to si skutečně myslím, že vyhrožování tím, že tam názoroví oponenti jednou skončí, do moderní doby nepatří,“ konstatoval v narážce na maketu šibenice a výhrůžné transparenty, které si účastníci přinesli.